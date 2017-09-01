Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal paylaşım sitesi olan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Arakan sorununun uzun vadeli çözümü için uluslararası topluma büyük sorumluluk düşüyor. Dünyanın sessizliği bir utanç tablosudur. Türkiye, çözüm için yapıcı ve kararlı tutumunu sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Arakan'da yaşanan insanlık dramını sona erdirmek için her düzeydeki yoğun çaba ve girişimlerin devam ettiğini belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kapsamda temaslarının sürdüğünü vurguladı.

Kalın, insani yardımların ulaştırılması için Myanmar ve Bangladeş makamlarıyla temasların sürdürüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"TİKA, AFAD, Kızılay hazır durumda. Arakan sorununun uzun vadeli çözümü için uluslararası topluma büyük sorumluluk düşüyor. Dünyanın sessizliği bir utanç tablosudur. Türkiye, çözüm için yapıcı ve kararlı tutumunu sürdürecektir. Dünya sırtını dönse de Türkiye Arakanlı mazlumları yalnız bırakmayacaktır."