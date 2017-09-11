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Türkiye Arakan için el ele...

Türkiye zulümden kaçan Arakanlı Müslümanları yalnız bırakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dev bir yardım kampanyası başlatıldı.

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Türkiye Arakan için el ele...

Türkiye zulümden kaçan Arakanlı Müslümanları yalnız bırakmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dev bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın ayrıntılarını, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıkladı.

Bagladeş hükümeti ile görüşmelere başladıklarını söyleyen Akdağ,  ''Fırsat verilsin, orada kalıcı barınma kampları da kuracağız'' dedi.

Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü; 

“Cumhurbaşkanımızın nasıl yaklaştığını biliyorsunuz bir kere daha insanlığın vicdanı haline gelmiştir. Cumhurbşakanı beni talimatlandırdılar AFAD Kızılay Sağlık Bakanlığı Diyanet başta olmak üzere kampanya başlatacağız. Arakan’da geçici barınma kampları oluşturduk buralarda çocuklar kadınlar ailelere destek vermeye kararlıyız. Önemli olan kalıcı yardım sağlamak. Bagladeş hükümet ile görüşmelere başladık fırsat verilsin kalıcı barınma kampları yaparak bu hizmetleri orada yapacağız''

Etiketler: yardım kampanyası, cumhurbaşkanı erdoğan, Arakan
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