Türkiye, Afrin'de sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu

Afrin'de hayatın normale dönmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçen Türkiye, halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyor.

İnsanların gıda, "barınma gibi ihtiyaçları harekatın ilk gününden bu yana AFAD ve Türk Kızılayı gibi kurumlarca karşılanırken, sağlık alanındaki gereksinimleri de Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sağlık personellerince giderilmeye çalışılıyor.

Teröristlerin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralananların yanı sıra kronik hastalıkları olan Afrinlilerin tedavisini sağlayan Türk sağlık kuruluşları, harekatın başından bu yana onlarca kişiye şifa dağıttı.

Hatay Valiliği koordinesindeki ekipler, Afrin, Racu ve Cinderes'teki hastanelerin tam teşekküllü olarak faaliyete geçmesi için başlattığı çalışmaları da hızlandırdı.

Harekatın başladığı günden bu yana kalp yetmezliği, şeker, tansiyon, kanser, nefes darlığı gibi rahatsızlıkları 250 Afrinli evlerinden alınarak Hatay'daki hastanelere getirildi. Bu gibi rahatsızlıkları bulunanlar gerekli müdahale ve ilaçları temin edildikten sonra tekrar evlerine kadar bırakılıyor.

"İlaçlar ve hastane çok pahalıydı"

Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren şeker ve kalp hastası 80 yaşındaki Mahmut Mustafa Dinek, AA muhabirine, terör örgütü YPG/PKK yüzünden çok zor günler geçirdiklerini aktardı.

Dinek, YPG'nin iki oğlunu askere çağırması üzerine Türkiye'ye kaçmalarını sağladığını aktararak, "Diğer oğlumu ise YPG askere aldı. Onlara, 'Ben hastayım, bana bir oğlum var o bakıyor.' dedim ama dinlemediler. 1 sene kadar yanlarında kaldı. Ancak ellerinden kaçtı" dedi.

Dinek, bölgede uzun süredir hastanelerin çok pahalı hizmet verdiğini ve ilaçları almaya güçlerinin yetmediğini dile getirdi.

Türk askerinin köylerine geldiği gün kendisinin sağlık durumunun iyi olmadığını aktaran Didek, "Ben rahatsızdım. Türk asker doktorlar beni önce orada tedavi etmiş. Sonra Türkiye'ye getirdi. İki gün kendimde değildim. Uyandığında baktım ki Türkiye'deyim. Allah Türkiye'den razı olsun" diye konuştu.

"Yeniden doğmuş gibiyiz"

Mahmut Mustafa Dinek eşi Aishe Midden de köylerine gelen Türk askerinin kendilerine çok iyi davrandığını söyledi.

"Eşimin rahatsız olduğunu görünce önce köye doktor getirdiler. Sonra Türkiye'ye hastaneye aldılar. Bizde çok memnunuz Allah razı olsun. Sağlıkçılar gece gündüz bize çok iyi bakıyorlar. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Tahlil, röntgen ne gerekiyorsa yapıldı. YPG/PKK döneminde ilaçları çok pahalıya alıyorduk. Hastane, ilaçlar hepsi çok pahalıydı. Zeytinyağlarımızı aldılar. Haraç istiyorlardı. Şu an Türkiye'de yeniden doğmuş gibi olduk."

Kaynak: AA