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Türkiye, Afganistan’daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

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Türkiye, Afganistandaki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Kandvali bölgesinde yerel saatle 12.30'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. 

Kandahar Valiliği Sözcüsü Davut Ahmadi, saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ahmadi, güvenlik güçlerinin aracı fark ettiğini, saldırının bomba imha ekipleri araca yaklaştığı sırada düzenlendiğini söylemişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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