'Türkiye ABD'ye iki kez nota verdi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı işadamı Rıza Sarraf'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri’ne iki kez nota verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "3-4 gün önce yazılı nota gönderdik, yanıt gelmeyince dün yeniden gönderdik. Ona cevap geldi. " diye konuştu.

Avukatının Rıza Sarraf'a ulaşamadığı bilgisi yansıyınca harekete geçtiklerini anlatan Çavuşoğlu,

"Yazılı bir notayla durumu sorduk. Aradan 3-4 gün geçti. ABD’den herhangi bir ses çıkmadı. Dün tekrar bir notayla yanıt istedik. Hem Adalet Bakanlığı'ndan hem de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok.’ diye genel bir cevap verilmiş" dedi. Çavuşoğlu, Halkbank'ın Amerikanın ambargosunu deldiğine inanmadıklarını da belirtti.

Ne olmuştu?

ABD’de 27 Kasım’da jürili duruşması başlayacak olan Sarraf'ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik sürüyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Sarraf'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlandı ancak Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım müvekkili hakkında "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” demişti.

Kaynak: TRT Haber



