'Türkiye ABD'ye 2 kez nota verdi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili Türkiye'nin ABD'ye 2 kez nota verdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Rıza Sarraf'ın avukatı ulaşamayınca biz yazılı nota ile durumu sorduk. Üç gün ses çıkmadı. Dün hem Adalet Bakanı'na dönüş olmuş. Cezaevinde durumu iyi denmiş. Nota nedir o ülkeye yazılı olarak sormaktır." dedi.

ABD’de 27 Kasım’da jürili duruşması başlayacak olan Sarraf'ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik sürüyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Sarraf'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlandı ancak Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım müvekkili hakkında "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.

Kaynak: TRT Haber



