Türkiye ABD'deki silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Teksas eyaletinde bir kilisede meydana gelen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.