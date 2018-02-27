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Buradasınız : » » Türkiye-ABD komiteleri görüşmelere başlıyor

Türkiye-ABD komiteleri görüşmelere başlıyor

Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek.

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Türkiye-ABD komiteleri görüşmelere başlıyor

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından YPG/PKK terör örgütünün önce Münbiç'i ardından Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını terk etmesi konusunda ABD'yi uyarmış ve teröristlere silah yardımının son bulmasını istemişti.

Konu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un 15-16 Şubat'taki Ankara ziyaretinde ele alındı ve iki ülke arasındaki sorunların komiteler aracılığıyla çözülmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleştirilesine katkı sunması amacıyla, Suriye, FETÖ ve Irak meseleleri üzerine 3 komite kuruldu.

Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler, 8-9 Mart'ta Washington'da ilk toplantısını yapacak.

Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma talebi isteği.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Münbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

Taraflar diğer komitelerin toplantı tarihlerini henüz kararlaştırmadı.

FETÖ'ye ilişkin komite ise aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı ile göç ve vize konularını da değerlendirecek.

Suriye komitesine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, FETÖ ile mücadele komitesine Müsteşar Yardımcısı Cihad Erginay, Irak komitesine de Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman'ın başkanlık yapması bekleniyor.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: ypg, suriye, çavuşoğlu, abd pkk yardım, abd
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