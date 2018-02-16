Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleşmesi konusunda mutabakat sağlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara Palas’ta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile Türkiye arasında geçmişte inişler çıkışlar, hatta krizler oldu; bunları birlikte geçtik, şimdi yine böylesine kritik bir aşamadayız." dedi.

Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda sadece ikili ilişkiler değil bölgesel işbirliği ve yaklaşımların da değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, dün akşamdan beri ortaya konan irade ile ilişkilerin tekrar normalleştirilmesi konusunda anlayışa varıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık. pic.twitter.com/3cKG2xtZLj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Şubat 2018

Çavuşoğlu ardından, bu normalleşme için atılması gereken adımların ve her iki tarafın beklentileri olduğunu anlattı.

"Bundan sonra sonuç odaklı adımları nasıl atabiliriz, birlikte neler yapabilirizi konuştuk. FETÖ, YPG gibi tüm konuları kapsayacak bir mekanizma hatta mekanizmalar oluşturma kararı aldık. Sonuç alabilmek için bunları kamuoyunda konuşmak yerine mekanizma içinde değerlendirmeleri birlikte yapmakta fayda var. Terör örgütleriyle mücadele, terörden arındırılmış bölgenin istikrarı ve Suriye için Cenevre ile beraber siyasi çözüm için somut adımlar atacağız."

Her iki tarafın beklentilerini karşılayacak çalışmalar olacağını açıklayan Çavuşoğlu, bu minvalde ilk toplantının Mart ayının ortasından önce gerçekleşeceğini duyurdu.

"YPG'nin önce Münbiç'ten çıkması lazım"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çıktıktan sonra ABD ile güvene dayalı adım atabiliriz ama önce YPG'nin buradan çıkması lazım" dedi.

"Bizim endişelerimiz doğrudan bize yönelik oluşan tehditlerle ilgili yani YPG'nin bize saldırılarıyla ilgili. İnsanlarımız ölüyor. Bu çalışma grubu ve bu çerçevede atılacak somut adımlar önemli." şeklinde konuşan Çavuşoğlu, ABD'nin 2016 yılında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hatırlattı.

"2016 yılında ABD'nin Türkiye'ye verilmiş sözleri vardı bu sözler tutulmadı. Bir keresinde YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda gittiklerini anlatmak için bizden bir heyet çağrıldı daha sonra gördük ki gitmemiş. Münbiç yüzde 95 Arap şehriyse YPG'nin burda olması oranın hiçbir zaman istikrar sağlanmaz."

Tillerson: Çalışma grubunun öncelikli konusu Münbiç olacak

Çavuşoğlu'nun ardından konuşmasını gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin sınırlarını koruma talebini ciddiye alıyoruz " dedi. Tillerson, Türkiye ile Suriye konusunda koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

Tillerson, her zaman Suriye'deki güçlere olan desteğin kısıtlı olacağını söylediklerini ve Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istediklerini ifade etti.

Tillerson ayrıca, iki ülke ilişkilerini normalleştirme üzerine yapılacak olan çalışmalarda önceliğin Münbiç olacağını söyledi.

ABD ile ortak deklerasyon

- Terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanır.

- Türkiye ve ABD Suriye'nin ortak bütünlüğünün muhafazasına bağlıdır.

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Kaynak: TRT Haber