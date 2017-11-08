  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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'Türkiye-ABD ilişkilerini ilerletmek için çalışacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'deki temasları kapsamında, Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ile görüştü.

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Türkiye-ABD ilişkilerini ilerletmek için çalışacağız

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ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Tennessee Senatörü Bob Corker ile bir araya geldi

ABD'li Senatör Corker, Başbakan Yıldırım ile çok geniş yelpazede konular ile iki ülke arasındaki bazı özel konuları görüştüklerini söyledi.

Son 5 ila 10 yılda yaşanan bazı gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri geriye götürdüğünü belirten Corker, ilişkileri geliştirmek için çalışıldığını dile getirdi.

Karşılıklı güvensizlik olan konuların bulunduğu Türk - ABD ilişkilerini geliştirmek için önlerinde pek çok zorluk ve uzun bir yol olduğunu belirten senatör Corker, Başbakan Yıldırım ile görüşmesinin bu anlamda çok iyi geçtiğini belirtti.

Türkiye’nin güzel bir ülke olduğunu belirten Corker, Suriyeli mülteciler için yaptıklarının değerini anladığını da kaydetti.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: bob corker, Başbakan Yıldırım
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