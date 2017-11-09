  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilimlerin büyümemesi iki ülkenin de çıkarına'

'Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilimlerin büyümemesi iki ülkenin de çıkarına'

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Başbakan Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesini TRT Haber'de değerlendirdi.

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Başbakan Binali Yıldırım’ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları devam ediyor.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Başbakan Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi öncesinde ABD temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaşar, eskiden ses çıkartmayan Türkiye'nin sesini yükseltmeye başlaması nedeniyle Ankara-Washington arasında sert rüzgarlar estiğini söyledi. Yaşanan gerilimlerin daha fazla büyümemesinin iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirten Yaşar, bu anlamda Yıldırım-Pence görüşmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Vize krizinin aşama aşama da olsa aşıldığını belirten Yaşar, "Türkiye bölgesel bir güç. Birkaç kere yere yıkılmak serilmek istendi, bir şekilde toparladı ve yoluna devam ediyor." dedi.

Etiketler: tuna şanlı, Batuhan Yaşar, Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
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