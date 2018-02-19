Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısı Adana'da yapılacak

AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesinin (KİK), Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile sosyal ve ekonomik diyaloğun kurumsallaşması amacıyla Ankara Anlaşması'nın 27. maddesine istinaden 16 Kasım 1995'te oluşturulduğu hatırlatıldı.

KİK Türkiye kanadının işveren kesimini temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, çalışan kesimi temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu ve diğer ilgili tarafları temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Endüstri İlişkileri Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği adına seçilen üyelerden oluştuğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisinin danışma yapılarından birisi olan Karma İstişare Komitesinin ortak bildirgeleri bağlayıcı olmayıp, her iki tarafın oy çokluğu ile kabul edilmektedir. Bir önceki Türkiye-AB KİK toplantısı Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in de katılımıyla 18-19 Temmuz 2017'de AB kanadının ev sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

37. Türkiye-AB KİK toplantısı, Sayın Bakanımız Ömer Çelik’in katılımıyla 20-21 Şubat 2018'de Adana ilimizde yapılacak olup, söz konusu toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, göçmen krizi, ekonomik gelişmeler ile Türkiye’de istihdam ve sosyal konular ele alınacaktır."

Kaynak: AA