AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel'de yapılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye-AB ilişkilerinin omurgası, katılım müzakereleridir. Katılım müzakereleri bir kenara bırakılarak, enerji, ticaret ya da terörle mücadele gibi birtakım ilişki geliştirmekten bahsedilemez. Türkiye sadece bir komşu ülke değildir, aynı zamanda bir aday ülkedir de. Katılım müzakereleri konusundaki ilerlemeyi sağlamak için gayret etmek durumundayız." dedi.