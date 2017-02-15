Türkiye 3 milyon 551 bin 78 kişi mülteciye kucak açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Politikaları Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göç politikasının oluşturulması amacıyla oluşturulan kurulun ilk toplantısını yaptığını belirtti.Anadolu medeniyetinin eşsiz vicdanının dünyaya aynı sorumluluk bilinciyle bakmaya devam ettiğini ifade eden Soylu, Suriye kaynaklı göç hareketinin vicdani sorumluluk nedeniyle, Türkiye ile ilgili olduğunu vurguladı.

"Biz bu sorumluluğu batılı dostlarımız gibi sadece Aylan bebek kıyıya vurunca fark etmedik." diyen Soylu, Türkiye'nin göç tecrübesinin dünyanın diğer ülkelerine kıyasla fazla olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin ardından yaşanan göç dalgasının göç yönetimini temel alan yeni bir kurumsal yapılanma ihtiyacını doğurduğunu kaydetti.İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulduğunu anımsatan Soylu, Türkiye'nin Suriye kriziyle bağlantılı olarak artan insan hareketliliği karşısında gerek mevzuat gerekse kurumsal alanda verdiği hızlı tepkilerle dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti.

"Türkiye hiç kimseyi kapıdan çevirmemiştir"

Soylu, "Türkiye, hiç kimseyi kapıdan çevirmemiştir. Kitleleri, arkalarından gelen kurşunlara ve bombalara geri döndürmemiştir. Kurumsal alt yapıyı hazırlarken de gerek sosyal, gerek güvenlik anlamında büyük zafiyetlere, çatışmalara müsaade etmemiştir. Bu kolay bir iş değildir.

Türkiye'de bugün halen göçmen, mülteci olarak bulunan insan sayısı 3 milyon 551 bin 78 kişidir. AFAD verilerine göre, Türkiye'nin Suriye krizinde mülteciler için kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından yapılan toplam harcaması ise toplam 25 milyar dolardır. Türkiye bunları yaparken terörle mücadele etmiştir.

PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ'la mücadele emiştir. Seçimler atlatmıştır. Darbe girişimleri atlatmıştır. Ekonomik operasyonlara maruz kalmıştır." diye konuştu.Göçmen krizine verilen tepkinin hızlı olduğunu ancak bu tepkinin hesapsız olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, Türkiye'nin izlediği göç politikasının insan hakları temelinde uluslararası normlara uygun olduğuna dikkati çekti. Soylu, öncelikli ilkenin gelen kişileri zulme uğrama tehlikesi altındaki bölgeye geri göndermeme hükümlülüğü bulunduğunu belirtti.Suriyeli vatandaşlar için 2011'den bu yana "Açık kapı" politikası uygulandığına işaret eden Soylu, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yaklaşık yüzde 10'unun kamplarda barındırıldığını bildirdi.

"Veri tabanı çalışmalarımız sürüyor"

İçişleri Bakanı Soylu, şu bilgileri paylaştı:"Ülkemizde geçici koruma kapsamında kalan bütün Suriyelilerin detaylı verilerinin güncellenmesini amaçlayan doğrulama çalışmamız da devam etmektedir. Ülkemizdeki bütün yabancılara ait verilerin toplandığı parmak izi destekli veri tabanı kurma çalışmalarımız da hızlı şekilde sürmektedir."

Suriyelilerin biyometrik kayıtlarının tamamlanması amacıyla aralarında tırların da bulunduğu 33 mobil kayıt aracı alındığını ve 150 kayıt masası oluşturulduğunu aktaran Soylu, bütün ülkelerdeki yabancılara ilişkin kanunlara bakıldığında insan haklarını en üst düzeyde koruyan "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nun yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini bildirdi.Türkiye'nin göç konusunda üzerine düşeni insani ve kanuni anlamda eksiksiz yerine getirdiğini kaydeden Soylu, şunları söyledi:"Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının kabul ettiği toplam Suriyeli sığınma başvuru sayısı 866 bin 831 kişidir. Türkiye'nin misafir ettiği kişi sayısı ise bunun tam 3,3 katıdır.

AB ülkelerinin toplam nüfusu bu sayıyla orantıladığımızda 500 milyon kişidir. Türkiye'nin nüfusu ise 80 milyon kişidir. Bazı ülkelerin üst düzey yetkilileri sığınmacı akımına karşı sınır duvarlarının yükseltileceğini ve jiletli tel örgülerle termal kameralar kullanılarak, tedbir alınacağını açıkça ifade etmiştir. Yine bir Avrupa ülkesinde sığınmacıların yüzde 89,2'sinin polis şiddetine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Yine bir Avrupa ülkesinde sığınmacıların eksi 10 derece soğukta varil içerisinde duş almak zorunda kaldıkları görülmüştür."