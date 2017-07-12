'Türkiye 15 Temmuz'da en vahşi darbe girişimiyle karşılaştı'

Başbakan Binali Yıldırım, SETA'da "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, "Umut ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız bir daha böyle acı olaylar yaşamasın. Nasıl terör örgütlerinin iyisi kötüsü yoksa darbenin de iyisi kötüsü olmaz. Ama Türkiye bu toprakların şimdiye kadar gördüğü en vahşi, en hain darbe girişimiyle karşılaştı 15 Temmuz'da." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışamaz, bu genel bir kuraldır." diyen Başbakan Yıldırım, "İki Almanya birleştiği zaman, bir gecede Almanya 500 bin devlet çalışanını kapının önüne koydu, kimse Almanya'ya 'niye böyle yaptın?' demedi." şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kimse merak etmesin, buradan açıkça söylüyorum. Bu hainler hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar. Bunların pişkin, pişkin arsızca masum rolü oynamalarından hiç ama hiç kimse etkilenmesin. Milletimizin, özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. Meclis'i bombalayan, Özel Harekatı bombalayıp 53 şehidimizi verdiğimiz o manzarayı yaşatan... 'Biz bir şeyden haberdar değildik, teröristlerle savaşıyoruz zannettik' yalanları, saçmalıkları kendilerini kurtaramayacak."

"FETÖ'cüleri masum gösterme çabalarına şahit oluyoruz"

Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefetin, adalet adı altında FETÖ'cüleri masum gösterme çabalarına bugünlerde milletçe şahit oluyoruz. 15 Temmuz'u kontrollü darbe diye niteleyenler baktı ki tutmadı, tornistan yaptı, şimdi 20 temmuz darbesi diye bir şey icat etti. Bu akıl tutulmasıdır." dedi.