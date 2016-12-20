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Türkeş'ten Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

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Türkeşten Rusyanın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Büyükelçiliğe gelen Türkeş, buradaki yetkililere hükümet adına taziye dileklerini iletti.

Türkeş, büyükelçilik yetkilileri ile yapılacaklarla ilgili bilgi alışverişinde de bulundu. AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
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