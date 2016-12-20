Türkeş'ten Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Büyükelçiliğe gelen Türkeş, buradaki yetkililere hükümet adına taziye dileklerini iletti.
Türkeş, büyükelçilik yetkilileri ile yapılacaklarla ilgili bilgi alışverişinde de bulundu. AA
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.
Büyükelçiliğe gelen Türkeş, buradaki yetkililere hükümet adına taziye dileklerini iletti.
Türkeş, büyükelçilik yetkilileri ile yapılacaklarla ilgili bilgi alışverişinde de bulundu. AA