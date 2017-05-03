  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Türkeş'ten 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Twitter hesabı üzerinden 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Türkeşten 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Twitter hesabı üzerinden 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk milliyetçileri, yaşadıkları her dönemde bağımsız millet olmanın şuuruyla hareket etmiş, yalnızca milletinin değil, tüm mazlumların sesi olmuştur. Türk milletinin bekası ve ebediyeti için amansız mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm Türk milliyetçilerini rahmetle anıyor, Türk dünyasının ve milletimizin 3 Mayıs Dünya Türkçülük ve Milliyetçiler Günü'nü kutluyorum."

Etiketler: Tuğrul Türkeş, türkeş, 3 Mayıs, türkçülük günü
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