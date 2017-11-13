Türkçe'nin doğru kullanımı için düğmeye basılıyor

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı'nda Türkçe'nin doğru kullanımının özendirilmesi için hayata geçirilecek yeni uygulamaları anlattı.

Kurultay'da dört kıtadan, 50 ülkeden Türkçe üzerine araştırma yapan uzmanlar biraraya geldi.

Işık, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde dilimiz kimliğimizdir başlığıyla 2017'yi Türk Dili Yılı ilan ettik. Bu vesile ile yeni dönemde Türkçe'nin kullanımını özendirmek ve yanlış kullanımını engellemek için pek çok uygulamayı hayata geçireceğiz." dedi.

TDK'nın sosyal medyada daha aktif hale getirileceğinin altını çizen Fikri Işık, "Dil tarih ve kültür ile ilgili birikimlerimizi elektronik ortama taşıyarak daha görünür ve erişilebilir kılacağız." diye konuştu.

Türkçe'nin doğru kullanımının özendirilmesi için kısa filmler hazırlanacak, yarışma programları da düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber