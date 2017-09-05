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Buradasınız : » » 'Türk yargısı, AB ülkeleri ve ABD yargısından daha fazla adildir'

'Türk yargısı, AB ülkeleri ve ABD yargısından daha fazla adildir'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kim ne derse desin, Türk yargısı, AB ülkeleri yargısından da, Amerika Birleşik Devletleri yargısından da daha fazla hukuka bağlı ve adildir" dedi.

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Türk yargısı, AB ülkeleri ve ABD yargısından daha fazla adildir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, adli yıl açılışı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajda, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlarla yardımcı adli personele, yeni adli yılda başarı temennisinde bulunan Bozdağ, adalet dağıtan, hukuki ihtilafları çözen, hakkı sahibine teslim eden, hak edene hak ettiği cezayı veren, bütün bunları Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatle yapan, görevlerinde bağımsız ve tarafsız olan hakim ve savcıların her türlü takdire layık olduğunu belirtti.

Adaleti ayakta tutan ve adaletle hükmeden bağımsız, tarafsız hakim ve savcıların, bilinçli karalama ve itibarsızlaştırmaya muhatap olduklarını vurgulayan Bozdağ, "Bu karalama ve itibarsızlaştırma, içeride bazı siyasiler ve bazı AB ülkeleri ile FETÖ ve PKK başta terör örgütlerince bilinçli yapılmaktadır. Kim ne derse desin Türk yargısı, AB ülkeleri yargısından da ABD yargısından da hem daha fazla hukuka bağlı ve hem de daha fazla adildir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: başbakan yardımcısı bozdağ, adli yıl, açılış
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