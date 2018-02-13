Türk yapımı Fırtına obüsleri hedefleri birer birer vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'ya göz açtırmıyor.

Mehmetçiğin arkasındaki en büyük güç, topçu bataryaları, yani tamamen yerli üretim olan fırtına obüsleri.

Üstelik sadece batarya değil, kullanılan mühimmatın da neredeyse tamamına yakını yerli üretim. Fırtına obüsü 40 kilometreye kadar nokta atışı yapabiliyor.

Kimi zaman birlikleri destekliyor, kimi zaman ise tespit edilen noktaları imha ediyorlar. Fırtına bataryalarının tek bir hedefi var, terör örgütlerinin bölgeden temizlemek.

TRT Haber Dış Haberler Müdürü Ahmet Görmez ve kameraman İhsan Kırkbeşoğlu, operasyon sahasına girdi. Fırtına obüslerinin teröristlerin inlerini nasıl başlarına yıktıklarını görüntüledi.

Kaynak: TRT Haber