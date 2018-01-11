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Türk ve Yunan heyetleri siyasi istişare için bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı, 12 Ocak'ta iki ülkenin heyetlerinin siyasi istişare için bir araya geleceğini duyurdu.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:29



