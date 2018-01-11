Türk ve Yunan heyetleri siyasi istişare için bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Sayın Müsteşarımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevopoulos başkanlığındaki heyetler arasında 12 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da görüşmeler yapılacaktır. Siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak." denildi.
Masada Ege Adaları, darbeci askerler olacak
İki ülke ilişkilerinde son dönemde, Ege Denizi'ne ilişkin gelişmeler, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili konular ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan darbeci askerler ön planda yer tutuyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'baskıya son ver' çağrısı
Kaynak: AA