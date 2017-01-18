Türk ve Rus jetlerinden DEAŞ'a karşı ortak hava harekatı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'ya ait uçakların Suriye'de ilk kez ortak hava harekatı düzenleyerek El Bab bölgesindeki DEAŞ hedeflerini vurduğunu söyledi.

Rudskoy, operasyona Rusya'dan Su-24, Su-25 ve Su-35 tipi uçakların, Türkiye'den ise F-16 ve F-4 uçaklarının katıldığını belirtti.

Operasyonda DEAŞ'a ait 36 hedefin vurulduğunu aktaran Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetti.

TSK'dan açıklama

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rus savaş uçakları Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde belirlenen hedefleri vurdu.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 07.00'de, 07.14'te, 11.35'te ve 16.20'de koalisyona ait (ABD) silahlı İHA'larla gerçekleştirilen keşifler sırasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesinde DEAŞ'a ait hedefler vuruldu.

Koalisyon ile yapılan hedef koordinasyonu sonucunda Bzagah Bölgesinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine, bugün saat 15.30 civarında Koalisyon Hava Kuvvetlerince (İngiltere'ye ait Tornado savaş uçakları ile) hava taarruzu düzenlendi. Belirlenen hedefler imha edilirken, uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçakları ile ilk kez hava taarruzu düzenlendiği belirtildi.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, bugün Rusya Federasyonu yetkilileriyle yapılan koordine sonucunda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine hava taarruzları gerçekleştirdi. AA