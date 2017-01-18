  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
İzmir 14º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.037
  • BIST 82779.25
    ALTIN 147.429
Buradasınız : » » Türk ve Rus jetleri Halep'te DEAŞ'ı vurdu

Türk ve Rus jetleri Halep'te DEAŞ'ı vurdu

Rus ve Türk savaş uçakları Halep'te DEAŞ'a karşı ortak hava saldırısı düzenledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk ve Rus jetleri Halepte DEAŞı vurdu

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'ya ait uçakların Suriye'de ilk kez ortak hava harekatı düzenleyerek El Bab bölgesindeki DEAŞ hedeflerini vurduğunu söyledi.

Rudskoy, operasyona Rusya'dan Su-24, Su-25 ve Su-35 tipi uçakların, Türkiye'den ise F-16 ve F-4 uçaklarının katıldığını belirtti.

Operasyonda DEAŞ'a ait 36 hedefin vurulduğunu aktaran Rudskoy, "Hedefler iki ülke Genelkurmayları tarafından önceden belirlendi. Son iki günde insansız hava araçlarıyla gözlem yapıldı" dedi.

Rudskoy, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonunun "oldukça verimli" olduğunu kaydetti. 

Etiketler: Savaş uçakları, Halep, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER