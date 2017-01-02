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Türk ve Rus jetleri DEAŞ'a ait terör hedeflerini vurdu

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarınca Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler imha edildi.

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Türk ve Rus jetleri DEAŞa ait terör hedeflerini vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca hava harekatı düzenlendi, hedefler çok namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Hava harekatı ve atışlar sonucu aralarında silah mevzilerinin de bulunduğu 111 hedef vuruldu, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında muhalif unsurlarca El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekata havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle devam edildi.

Bölgede belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 103 hedef Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı, bunlardan birçoğu kullanılamaz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar El Bab, Bzagah ve Tadif'teki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları aralarında silah mevzisi, barınma ve karargah binalarının bulunduğu 8 hedefi imha etti. Hava harekatı ve topçu atışları sonucu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Rusya Federasyonu'na ait uçaklarca El Bab'ın 8 kilometre güneybatısındaki Dayr Kak'a düzenlenen hava harekatında da bölgedeki terör örgütü DEAŞ unsurları imha edildi.

Etiketler: terör operasyonu, suriye, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ, teröristler, rus jetleri, türkiye rusya, tsk
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