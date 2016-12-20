Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bu acı, Rus halkının olduğu kadar bizim de acımızdır. Türk ve Rus halkları ortak bir değerini kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karlov'un uğradığı terörist saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, "Rus halkına ve devletine taziyelerimizi sunarız. Bu üzücü hadise bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Saldırının Türkiye ve Rusya ilişkilerini hedef aldığını vurgulayan Çelik, mesajında "İlişkilerin iyi olması için gayret eden çok değerli bir diplomatı kaybettik. Bu acı, Rus halkının olduğu kadar bizim de acımızdır. Türk ve Rus halkları ortak bir değerini kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye ve Rusya, bu eylemle hedeflenen kaosa karşı, sağduyuda birleşmiştir. Sağduyu en net cevaptır. Terörün her türlüsüne karşı ortak dayanışmayı daha da artırmalıyız. Bu konuda kararlı olmalıyız... Türkiye, terör eylemleriyle iç ve dış politikanın yönlendirilmesi karşısında çok tecrübelidir. Bu zaman diliminde bu eylemin amacı belli. Bu amacın gerçekleşmemesi için Türkiye ve Rusya arasındaki sağduyulu diyalog en önemli zemindir. Bu zemin güçlüdür. Eylemin amacını engelleyecek şekilde bu diyalog zeminini daha da güçlendireceğiz. Teröre, politika inşa etme fırsatı vermeceğiz... En önemlisi, terörle mücadelede kararlılığın uluslarası düzeyde artırılmasıdır."