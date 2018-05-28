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Türk ve Alman heyetleri yarın Ankara'da buluşacak

Türkiye ile Almanya arasında müsteşarlık seviyesinde siyasi istişareler yarın Ankara'da yapılacak.

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Türk ve Alman heyetleri yarın Ankarada buluşacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Almanya arasında siyasi istişarelerin 29 Mayıs'ta Ankara’da yapılacağını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında siyasi istişarelerin, Müsteşar Ümit Yalçın ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Andreas Michaelis başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "İstişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk ve Alman heyetler, siyasi istişareler, Dışişleri Bakanlığı, ankara
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