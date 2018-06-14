Türk ve ABD'li askeri yetkililer Münbiç planında anlaştı

Ankara-Washington hattında Münbiç için 3 aşamalı yol haritası onaylandı. Bölgenin YPG/PKK teröründen temizlenmesinin önü açıldı.

Türk ve ABD'li yetkililer masaya oturdu

Kararlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde netleşmişti.

Anlaşma, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı Stuttgart’ta 12-13 Haziran'da bir toplantıda masaya yatırıldı.

Münbiç yol haritası tamam

Toplantıda Türk ve ABD askeri yetkililer de vardı, Münbiç Uygulama Planı'nda mutabık kalındı.

Anlaşmaya varılan metin, görüşmeler için her iki ülkenin üst makamlarına sunulacak.

Terör temizlenecek, yerel halk yönetecek

Yol haritasına göre Münbiç'i ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmaya uyan yerel kişiler yönetecek. ABD, teröristlere verdiği silahları geri alacak.

YPG unsurları da Fırat'ın doğusuna çekilecek. Türk-Amerikan birlikleri de sınır çizgisi boyunca görevlendirilecekler.

Süreç 6 aydan az sürecek

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkmaları tahmini bir takvime bağlandı.

Ancak çekilmenin zamanlaması ise sahadaki olayların gelişimine göre şekillenecek. Süreç 6 aydan az sürecek.

Üç aşamalı yol haritası nasıl işleyecek?

Birinci aşamada ekipler ve uzmanlar bir hazırlık çalışması yapacak. Sonra uygulama safhasına geçilecek ve YPG/PKK Münbiç'ten çekilecek.

Münbiç'in güvenliğini ve istikrarını Türkiye ve ABD sağlayacak. Üçüncü bir ülke sürece dahil olmayacak.

Kaynak: TRT Haber