Türk ve ABD'li askeri yetkililer Münbiç için bir araya geldi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Münbiç'te devriye faaliyetleri sürürken bununla ilgili koordinasyon toplantıları da devam ediyor.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer planlanan 2 toplantının ilkini bugün gerçekleştirdi.

Devriye faaliyetlerine ilişkin planlama ve koordinasyon toplantılarının ikincisi yarın yapılacak.

Münbiç'teki devriye faaliyetleri, Türk ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 18 Haziran 2018'de koordineli/bağımsız olarak başlatılmıştı.

3. devriye görevini gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, koordineli/bağımsız devriye faaliyetlerinin üçüncüsünün bugün gerçekleştiğini belirtmişti.

Münbiç devriyesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Kaynak: AA, TRT Haber