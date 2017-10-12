'Türk ve ABD temsilcileri vize için bir araya gelecek'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına ilişkin, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır." dedi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanması konusunda Bozdağ, şunları söyledi:

"Bugüne kadar benim aldığım bilgiye göre herhangi bir avukat görüşme talebi, ifade sırasında hazır bulunan avukat dışında, bir görüşme talebi olmamış. Aileden de bir görüşme talebi olmamış. Ailesine de görüşme hakları bulunduğu savcılık tarafından ayrıca bildirilmiştir. Burada büyükelçilik çalışanın avukatıyla, ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel yoktur."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD Büyükelçisi Bass'ın vize kriziyle ilgili diplomasi muhabirlerine yaptığı açıklamalara da değinerek) Yapılması gereken Dışişleri kanalıyla müracaat edilir, ziyaret izni talep edilir, ki izin verilebilir, çünkü Adalet Bakanı takdiriyle gidip kendi konuşabilir, avukat gönderebilir, avukatı onlarla gidip konuşabilir. Bunun yolu, diplomatik usulde de bellidir, hukuk usulünde de bellidir. Bunları işletmesi lazım, bir şey olduğunda. Medyayı toplayıp 'Burada bir intikam düşüncesi var' diye açıklama yapmak değil.