Türk Telekom'u işgale giden darbeciler hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan 7'si tutuklu 13 asker, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbaylar Birol Keskinkılıç ve Cem Doygun, astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ve Uğur Alpay, Uzman Çavuş Murat Karataş ile o dönem er olarak görev yapan tutuksuz 5 sanık ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan birinin ifadesinin talimatla alınacağı belirtildi.

Duruşmada kimlik tespiti ve yoklama yapılmasının ardından. iddianamenin özetinin okunmasına geçildi.

İddianame ve istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 172 sayfalık iddianamede, darbe teşebbüsü eylemleri kapsamında 16 Temmuz'da saat 05.00 sıralarında Topkapı-Ankara istikameti Haliç Köprüsü'ne doğru iki askeri aracın emniyet güçlerince takip edildiği belirtildi. Bu araçların birinde 4 askeri personel, açık kasa olan diğerinde de 7 askerin bulunduğu, köprü çıkışında durdurulan araçtakilere teslim olmaları uyarısı yapıldığı, Kurmay Albay Atmaca'nın teslim olmayacaklarını, Halkalı'daki askeri birlikten Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını korumak için göreve çıktıklarını, yollarına devam etmek istediklerini söylediği ifade edilen iddianamede, iki araçta bulunan şüphelilerin silah ve mühimmatlarıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianamede, Atmaca'nın Halkalı'daki 1. Ordu Komutanlığında görev yaptığı, "Yurtta Sulh Konseyi" isimli Whatsapp grubunun içinde olduğu, olay tarihinde alayda görev yapan şüpheli Yarbay Birol Keskinkılıç'ı birliğe çağırdığı, FETÖ'nün söz konusu darbe girişiminde İstanbul'daki tüm kanun dışı eylemleri Whatsapp üzerinden takip ettiği, saat 03.00 sıralarında Gayrettepe'deki Türk Telekom'a ait binanın ele geçirilmesi eylemini planladığı, bu doğrultuda iki askeri araç ayarlandığı anlatıldı.

Araçlardan birisine Atmaca, Yarbay Birol Keskinkılıç ve Uzman Çavuş Murat Karataş ile Emre Aslan'ın, diğerine astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik ve Serdar Uzel ile 5 erin bindiği dile getirilen iddianamede, "Söz konusu şüphelilerin amaçlarının o gün gerçekleşen, anayasal düzen ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya yönelik olan darbe girişimi eylemine bizzat katılmak olduğu, bu doğrultuda hareket ettikleri, askeri birliklerinden askeri araçlarla ve silahlarıyla mühimmatlı olarak yola çıktıkları ancak Haliç Köprüsü civarında emniyet güçlerince durduruldukları, durdurulmalarından sonra kendilerine teslim olmaları yönünde defalarca uyarı yapıldığı, buna rağmen teslim olmadıkları, yollarına devam edeceklerini polise söyledikleri, ilgili emniyet biriminin üstleriyle yaptığı görüşmede gelen talimat üzerine şüphelileri silahlarıyla gözaltına aldıkları tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı olacakmış

İddianamede, şüpheli Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın ifadesindeki, "Alay komutanlığına gittikten sonra telefonda Whatsapp grubuna dahil edildiğini gördüğü, bu grup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladığı, bu nedenle bir heyecana, her maceracı subayın gönlündeki 'general olacağı' düşüncesine kapıldığı" şeklindeki beyanları da yer aldı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından el konulan malzemeler arasında darbecilerce hazırlanan atama listesinin de bulunduğu vurgulanan iddianamede, listede darbe girişiminin gerçekleşmesi durumunda göreve atanacak askeri personelin görev yerlerinin belirlendiği, listede şüpheli Albay Atmaca'nın yeni görev yerinin Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı (MİT'te görevlendirilmek üzere) Ankara olarak belirtildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler Nurullah Zeki Atmaca, yarbaylar Birol Keskinkılıç ve Cem Doygun, astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ve Uğur Alpay, Uzman Çavuş Murat Karataş ve 6 erin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede Atmaca, Keskinkılıç ve Doygun'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, diğer 10 şüphelinin ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.