Türk Telekom'u işgal davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı.

Sanıklara ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanık ve avukatlarının, Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözünü sordu.

Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Yahşi Ekici, Samet Tanrıverdi·, Rıfat Çalık, Meli·h İsa Aktaş, Ömer Karayoluk, Şahi·n Çağlıyan, Mehmet Aslan, Hakan Özer, Semi·h Kuvvet, Aykan Kılıçarslan, Hasbi· Eray Karaaslan, Süleyman Ari·f Varol ve Uğur Yılmaz'ın, "Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet hapisle" cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar Abbas Güngören, Adil Cumhur İpekçi, Bilal Ergen, Erdoğan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret Erdoğan, Güngör Gürcan, İbrahi·m Çok, İsa Akgül, Mehmet Ali· Bulazar, Mert Erdi· Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Sadık Emre Oral, Selami· Yıldırım ve Zi·nnur Çeti·n'e de aynı suçtan önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası veren mahkeme, sanıklar hakkında takdir hakkı kullanarak cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.

Ayrıca bütün sanıkları, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, olay tarihinde vatani görevini yapan sanık er O.T'nin beraatine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, davanın firari sanığı eski yarbay Ömer Ergenekon'un dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

AA