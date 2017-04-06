Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylara ilişkin hazırlanan 319 sayfalık iddianamenin üzerindeki inceleme işlemi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabul edilerek, ilk duruşmanın 29 Mayıs'ta yapılmasına, ayrıca 30, 31 Mayıs ve 1 ve Haziran'da duruşmaların devam etmesine karar verdi. Heyet, duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına hükmederek, 41 şüphelinin tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

İddianamede, 7'si rütbeli 34 er olmak üzere, tutuklu 41 şüpheli yer alıyor. İddianamede, darbeci askerler tarafından şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammet Fazlı Demir, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Orhun Göytan ve Şirin Diril maktul, yine darbeci askerler tarafından yaralandığı tespit edilen 23 kişinin dahil olduğu 44 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı.

Ceza istemleri

İddianamede, şüpheliler teğmen Şerif Özbay, astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan ile 34 şüpheli erin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez, "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme" suçundan, çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişi için 6'şar kez olmak üzere toplam 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Yine tüm şüphelilerin, çıkan olaylarda yaralananlar için, 23 kez ''bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürmeye teşebbüs'' ile ''kamu malına zarar verme'', ''mala zarar verme'', ''kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs'', ''kişiyi cebir, tehdit kullanarak, silahla, birden fazla kişi ile birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle zincirleme olarak özgürlüğünden yoksun kılmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 331 yıldan 559'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları da istenen iddianamede, İstanbul'daki darbe toplantısında çay dağıtan ve darbe girişimi gecesinde muhtar Sertbaş'ı vuran yüzbaşı Mehmet Karabekir, kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği için hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Şüpheli askerlerin Türk Telekom'u ele geçirdikten sonra trafiği keserek çevrede toplananları uzaklaştırmaya çalıştıkları, bu duruma direnenlere ise hedef gözeterek ateş ettikleri anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammed Fazlı Demir, Murat Mertel, Orhun Göytan, Şirin Diril ve Murat Naiboğlu'nun hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı vurgulandı.

Muhtarın vurulma anı iddianamede

İddianamede, darbe girişimi gecesi kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'in Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ı silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Darbeci yüzbaşının vurulması

Türk Telekom'u işgal eden darbeci askerlerin başındaki Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in vurulma anına ilişkin bilgi ve görüntülerin de bulunduğu iddianamede, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflarda, Karabekir'in Telekom girişinde vurulduğu, bu sırada yanında birkaç askerin daha olduğu, bu askerlerden birinin hedef gözeterek ateş ettiği görülüyor.

Tanık ve müştekilerin ifadesi

Darbe girişiminde işgal edilen Türk Telekom'un güvenlik personelinin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Güvenlik görevlisi Burhan Ahmet Karabudak'ın, binayı işgal eden askerlerin silahlarını topladıktan sonra kendilerini binaya soktuklarını, sabaha kadar burada kaldıklarını belirterek, darbeci komutanın askerlere zaman zaman "Boşa sıkmayın, sadece hedefe ateş edin" diye talimat verdiğini söylediği aktarıldı.

"Abi sen kaç! Yoksa yüzbaşı seni öldürecek"

Darbeye direnmek için Acıbadem'e gittiğini belirten müşteki Barbaros Aslanoğlu'nun, konuşmak için gittiği yüzbaşının kendisine ateş ettiğini ve kolundan yaralandığını ifade ederek, yerdeyken bir erin kendisine ''Abi sen kaç! Yoksa yüzbaşı seni öldürecek'' demesi üzerine yaralı halde motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi.

Emniyet müdürü ile polise ateş etmişler

Darbecilerin Acıbadem'e gitmeden önce E-5'te önlerini kesen Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Başeğmez ile polis memuru Erhan Söyleyici'yi de silahla yaraladıkları vurgulandı. İfadesine yer verilen müşteki Ahmet Başegmez'in, darbecileri durdurduktan sonra yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu söylemesine fırsat vermeden kendilerine ateş ettiklerini, kendisinin belinden, polis memuru Erhan Söyleyici'nin ise kolundan yaralandığını, darbecilerin daha sonra yoluna devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.

"(Darbeci yüzbaşı) yaklaşan vatandaşları öldürüyordu"

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli er Mehmet Uysal'ın ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"Mehmet Karabekir yüzbaşı bize 'ne oluyor' diye yaklaşan vatandaşları ateş ederek öldürüyordu. Benim gördüğüm kadarıyla 'Allahuekber' deyip üzerimize gelen bir vatandaşı vurdu. Yan tarafta bir vatandaşı vurdu, bir de yukarıda toplanan kişilerin üzerine ateş etti, yine arabanın içerisindeki bir vatandaşı öldürdü, bize ateş emri verdi. 'Mermiyi boşa kullanmayın, havaya ateş etmeyin, üzerilerine ateş edin, ikazınıza uymayan kişileri öldürün' diyordu. Benim yanımda birkaç arkadaşımı tehdit etti, ateş etmemizi istedi. Ben, bütün bu olan olaylar karşısında üzerimize vatandaş gelmesin diye Mehmet Karabekir'in tehdidiyle üç kez havaya silah sıkmak zorunda kaldım. Bizim komutanımız olmadığı halde yüzbaşı olması nedeniyle bize hükmetti."

WhatsApp yazışmaları

İddianamede, darbe girişimine katılan askerlerin telsiz görüşmelerinde "IRMAK" kodunu kullandıkları, darbe girişiminin İstanbul'daki ayağını yöneten 2. Zırhlı Tugay Komutanı Özkan Aydoğdu'nun, telsiz görüşmelerinde, darbecilere "IRMAK 1" koduyla emirler verdiği kaydedildi. İddianamede, Acıbadem'deki Türk Telekom'u işgale giden Kurmay Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in de "IRMAK 8" kodunu kullandığı ve "IRMAK1" e hitaben telsizden "Acıbadem tamam" anonsu yaptığının tespit edildiği de vurgulandı. AA