Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz videosu

Türk Tarih Kurumu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan video, İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı / Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı / Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizeleriyle başlıyor.

15 Temmuz'da milletin verdiği mücadelenin görsellerle de işlendiği videoda, "Selçuklular döneminin Haşhaşileri, bugünün FETÖ'südür" denildi.

Videoda ayrıca Büyük Hun Devleti Hakanı Mete'nin, "Benden eğerimi isteyin vereyim. Atımı isteyin vereyim. Çadırımı isteyin vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermesin" sözüne de yer verildi.

Kaynak: AA