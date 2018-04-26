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Buradasınız : » » Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

TSK, "Ülkemizin ve milletimizin gururu olan tüm pilotlarımızın gününü en içten duygularla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden Dünya Pilotlar Günü mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Dünya Pilotlar Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

TSK mesajında, "Göklerden gönüllere inen aziz şehit pilotlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin ve milletimizin gururu olan tüm pilotlarımızın gününü en içten duygularla kutluyoruz. Tüm pilotlarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler…" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: TRT Haber

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