Türk Silahlı Kuvvetleri S-400 füze savunma sistemi ile gücüne güç katacak

S-400 füze savunma sistemi ile birlikte Türkiye ilk kez "kullanımı kendisine ait olan" bir füze savunma sistemine sahip olacak.

S-400'de imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Türkiye Rusya'dan 2 sistem 4 adet batarya alacak

Rusya: Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını 2.5 milyar dolara satın aldı

S-400'ler bu süreçte Türkiye'nin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak.

Bu füze savunma sistemiyle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı da artacak.

S-400 füze savunma sisteminin özellikleri neler?

Rus üretimi olan S-400'ler, NATO'nun diğer üye ülkelerinde de kullanılan S-300'lerin geliştirilmesiyle elde edildi.

S-400'ü benzerlerinden ayıran en büyük özelliği ise uzun menzili ve yüksek irtifa kabiliyeti.

S-400 füzeleri aynı anda 36 hedefe kilitlenebiliyor. Çift batarya ile de, hedef sayısı 72'ye kadar çıkarılabiliyor.Füzeler, kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabiliyor.

Aynı anda 6 bataryaya komut verilebiliyor

S-400 füze sisteminde komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebiliyor.

Her batarya 12 fırlatma aracına komuta eden bir radara sahip.

Bu radarlar hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri izliyor, komut verildiğinde de bu hedeflere kilitleniyor.

Patriotlardan çok daha etkili olan S-400, maliyet ve operatif harekat yeteneği yönünden de hesaplı.

S-400 bataryalarından her birinin Türkiye'ye maliyeti, 500 milyon dolar.

Kaynak: TRT Haber