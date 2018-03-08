Türk Silahlı Kuvvetleri Cinderes'i kontrol altına aldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3089 terörist etkisiz hale getirilirken, Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3089'a ulaştığını söyledi.

TSK Cinderes'i kontrol altına aldı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi.

TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini ele geçirdi.

Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı.

Teröristlerle çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Afrin 6 belde merkezinden oluşuyor

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı.

Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor.

PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu.

Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

Komandolar sınır birliklerine sevk edildi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar Hatay'a geldi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Komandolar, daha sonra sınır birliklerine sevk edildi.

Kaynak: AA