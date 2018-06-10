Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım Kandil'e ilerliyor

30 yıllık ihanet üssü, 1997'den bu yana terör örgütü PKK'nın sözde ana karargahı. Bir ucu İran bir ucu Irak'a dayanan, Türkiye'ye yapılan saldırıların merkezi Kandil...

Mart ayı başından bu yana Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları karadan ve havadan bir bir imha ediliyor. Şimdi ise Kandil namlunun ucunda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedefte Kandil'in olduğunu "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz, gideceğiz." sözleriyle duyurmuştu.

Zap ve Hakurk kampları ise teröristler için Türkiye'ye çıkış yolu...

Neden Kandil hedefte?

Sarp dağların üzerindeki kamp, örgütün üst düzey yöneticilerinin ana karargahı olarak kullanılıyor. Terörist başı Abdullah Öcalan, yakalanana kadar hain eylemlerin talimatlarını Kandil'den verdi.

Cemil Bayık, Murat Karayılan, Bahoz Erdal, Mustafa Karasu gibi örgütün diğer elebaşıları saldırı planlarını orada yaptı.

2008 yılında Şemdinli Aktütün Karakolu'na yapılan saldırı örgütün en kanlı eylemlerindendi. Mehmetçik, hainlerle 33 saat çatıştı. Bu çatışmada 17 asker şehit düştü.

Aktütün Karakolu bugüne kadar 3 kez hedef alındı, saldırılarda 43 şehit verildi.

Teröristler, Aktütün saldırısından 1 yıl önce, 2007'de Hakkari Dağlıca Karakolu'na saldırdı. Buradaki çatışmalarda ise 12 asker şehit düştü.

6 Eylül 2015 tarihindeki saldırıda ise 16 asker şehit oldu.

Kandil'de sivilleri hedef alan saldırılar da planlandı

Kandil'den verilen talimatlar ile hedef sadece Mehmetçik değildi. Terör yuvasından verilen talimatlarla Ankara ve İstanbul'da bombalı saldırılar düzenlendi, siviller hedef alındı.

Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz.

Batman ve Şanlıurfa'daki öğrencilere umut aşılayan bu iki öğretmen bir ay ara ile şehit edildi. Hayalleri, hedefleri yarım kaldı. Genç öğretmenler hayatlarının baharında teröre kurban gittiler.

İşte bu saldırıların emirlerinin verildiği 3 bin 600 rakımlı Kandil Dağı'nda, 3 bin terörist bulunuyor. Çoğu barınma amaçlı toplamda 50 kamp var. Bu kamplardan 15'i örgüte terörist yetiştiriyor. Kamp uçaksavar, doçka gibi silahlarla korunuyor.

Kandil ve etrafında 600 köy bulunuyor. Bu köylerin neredeyse tamamı PKK'nın etkisi altında. Derin vadiler, katlı mağaralar, sarp yamaçlar teröristlerin uzun süre saklanabilmesine imkan sağlıyor.

Kandil'e bugüne kadar pek çok kez hava harekatı düzenlendi. Bölgedeki bazı kamplara ise kara harekatı ile girildi, binlerce terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Kandil'in beli kırıldı

Kandil Dağı bir çok kez bombalandı, fakat hiç kara harekatı yapılmadı. Ancak Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Kandil'in de beli kırıldı. Terör örgütünün üst düzey yöneticileri Afrin'e harekattan önce Münbiç'e çekildi.

Yerel kaynaklara göre Kandil'e düzenlenen bombardımanlar sırasında terörist başları İran'daki bir yerleşim yerinde saklanıyordu. Ardından Irak'ta Erbil, Hakurk ve Musul arasında dolaşmaya başladılar.

4 ayda 155 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüt, özel kuvvet olarak tanımladığı bir grup teröriste yeni harp silahlarını tanıtıyor bu bölgelerde. Afrin'in ardından oluşan büyük moral kaybını psikolojik eğitimler ile atlatmaya çalışıyorlar.

Mehmetçik, sorunu kaynağında kurutmak için adım adım Kandil'e ilerliyor. Teröristlerden temizlenen noktalara 11 üs bölgesi kuruldu. Irak'ın kuzeyine yönelik 4 aydır süren operasyonlarda 155 terörist etkisiz hale getirildi.

400 kilometre alan kontrol altına alındı

Terör bataklığını kurutmak için harekete geçen Mehmetçik Afrinden sonra bu kez Kandil’e yöneldi. Mart ayında sessiz sedasız başlatılan operasyonda 400 kilometrekare alan kontrol altında.

Başarılı bir operasyonla kandili kuşatan Mehmetçik terör yuvasını dağıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber