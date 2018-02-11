Türk savaş uçakları YPG/PKK'yı vurdu, Suriyeliler alkışlarla karşıladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü PKK/PYD'ye ait hedefler, Türk savaş uçaklarıyla havadan, sınırda konuşlu bulunan tanklar, fırtına obüsler ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) karadan vuruluyor.

TSK ve ÖSO askerleri Hava Kuvvetleri ile topçu birliklerinin desteğiyle ilerleyişini sürdürüyor.

Alkışlarla karşıladılar

Türk savaş uçaklarının Kilis’in karşısında bulunan Afrin’in Derbalut bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD hedeflerini tam isabetle vurması Suriyeliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Suriyelilerin Mehmetçiğe desteği tam

Suriyeliler harekata büyük destek veriyor. YPG/PKK terör örgütü tarafından evlerinden ve yurtlarından olan Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte temizlenen köylerine dönerek normal yaşamlarına dönmek istiyor.