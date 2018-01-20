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Türk savaş uçakları Afrin'de PYD/YPG'ye ait noktaları vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/YPG'ye ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik bir süredir devam eden topçu atışlarının ardından savaş uçakları da havalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Kilis sınır hattındaki uçak seslerinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü. Türk uçaklarının bölgedeki uçuşu devam ediyor.

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin bir kısmı da, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'nın işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Gözlem noktaları vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

 

Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.

Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 saat önce yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek." demişti.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: savaş uçağı, afrin
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