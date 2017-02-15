Türk savaş gemisi Kardak'ta devriye görevi yaptı

Türk Sahil Güvenlik güçlerinin, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme devriyesi, denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yapılabiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 18 gün önce başlayan önleme çalışmaları, olumsuz hava yüzünden son 3 günde yapılamadı. Bölgede 24 saat esasına göre devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları, kuzeyden etkisini devam ettiren kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamıyor.

Bodrum'daki marina ile Sahil Güvenlik Komutanlıkları önünde demirli botlar, fırtınanın dinmesini bekliyor. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında kendi kara sularında bekleyen Yunan güvenlik birimlerinin de yine 4 gündür denize açılamadıkları gözlendi.

Türk savaş gemisinin Kardak devriyesi

Yasa dışı geçişi engellemek ve yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarında bekleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi, öğleden sonra Bodrum açıklarında devriye yaptı.

Yüksek dalgalara rağmen Yalıkavak-Turgutreis açıklarında seyreden Türk savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın bir bölgeden geçti. Bölgede düşük hızla seyreden savaş gemisi, daha sonra Turgutreis açıklarındaki Çataladası önlerindeki bekleme görevini sürdürdü.

Öte yandan, her sabah Gümüşlük Limanı'ndan çıkarak Kardak kayalıkları ile Çavuşadası önlerinde avlanan balıkçıların da bugün ava çıkmadığı görüldü.