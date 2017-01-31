Türk Sahil Güvenlik timlerinden Yunan botlarına müdahale

Kardak krizinin 21. yılı nedeniyle Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgedeki bekleyişleri bugün de sürüyor.

Kardak olayının yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,8 mil uzaklıktaki bölgede ekipler güvenlik tedbirlerini iki gündür devam ettiriyor.

Deniz Kuvvetlerine bağlı P1208 No'lu karakol gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar, Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede nöbet tutuyor.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, özellikle Gümüşlük ve Turgutreis açıklarında bulunan adaların etrafında devriye yaparak herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletiliyor.

İki günden bu yana karşılıklı bekleyişlerini sürdüren her iki ülkenin botları arasında zaman zaman hareketli dakikalar yaşanıyor.

Yunan Sahil Güvenlik botlarının gün içerisinde Türk sularına yaklaşması üzerine Türk Sahil Güvenlik timleri duruma müdahale etti. Yaşanan hareketlilik, Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaşmasıyla sona buldu.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.