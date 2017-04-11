Türk Polisi Twitter'da dünya sıralamasında

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıl dönümünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar dolayısıyla Türk polisi, Twitter'ın güncel konularında (trend topic) dünya sıralamasında yedinci, Türkiye sıralamasında da birinci oldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümünde, vatandaşlar, huzur ve güvenin temini için mesai süresi gözetmeden özveriyle görev yapan emniyet mensuplarını sosyal medyada da yalnız bırakmadı.

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden kuruluş yıl dönümünü duyuran teşkilatın paylaşımları kısa sürede Twitter'da "günün en güncel konusu" (trend topic) sıralamasına girdi. Dünya sıralamasında yedinci sıraya kadar yükselen ve 6 saat süreyle yerini koruyan polis teşkilatı, Türkiye sıralamasında da gün boyu liste başı oldu.

Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen simalarının da kişisel hesaplarından destek verdiği "Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında" ve "polis" etiketleri (hashtag) en çok tercih edilen paylaşımlar arasında yer aldı. Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da da kuruluş yıl dönümüyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Emniyet yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kuruluş yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. Sosyal medya hesaplarının uzun süredir etkin şekilde kullandığını hatırlatan yetkililer, uyarıcı ve bilgilendirici paylaşımların devam edeceğini ifade etti.