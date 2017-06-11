'Türk Milleti kardeş Katar’ın yanında'

Türkiye’nin ilk “Sahur Çadırının” kurulduğu Fatsa Orta Büyük Camii’nde Fatsalılarla bir araya gelen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Katar’a destek mesajı verdi.

Önemli bir eşikten geçtiğimizi belirten Gündoğdu, “Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, millet olarak, Müslümanlar olarak birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Yanı başımızda Suriye olayı var. Irak olayı var. Şimdi de Katar’ı konuşuyoruz. Bu ablukanın doğru olmadığını söylüyoruz. Biz Türk milleti olarak sonuna kadar Katar’ın ve Katarlı kardeşlerimizin yanındayız. Bu ablukanın bir an önce kaldırılmasını temenni ediyoruz.” dedi.



“Türkiye’yi de kuşatmaya çalışıyorlar” diye konuşan Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti; “16 Nisan’da milletimizin kırdığı bu kuşatmayı içerde ve dışarda devam ettirmeye çalışıyorlar. Türkiye’ye de abluka uygulanması gerektiğini savunan hasta zihniyetler var. Bizim ülkemize karşı böyle bir söylem geliştirilemez.”