'Türk milleti ile dalga geçilmeyeceğini görecekler'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri için yeni cezaevleri inşa ediliyor. Cezaevi inşaatlarının sürdüğünü söyleyen Bakan Gül, Ankara'da 5 duruşma salonunun da yakın zamanda faaliyete gireceğini açıkladı.

Hem cezaevleri hem de duruşma salonlarının sayısı arttırılacak, ek mahkeme heyetleri kurulacak. Amaç, hızlı ve adil yargılama.

Gül, "Cezaevleri inşaatlarımız sürüyor. Cezaevi yüksek güvenlikli olduğu için biraz zaman alıyor ama bunların hızlanması için her türlü tedbirlerimiz alınıyor. Ankara'da 5 duruşma salonu yakın zamanda faaliyete girecek. Çünkü duruşma salonları olmadığı için bazı davaların süresi uzuyordu. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak, adalet yerini bulacaktır." dedi.

FETÖ sanıklarının duruşma salonlarındaki saygısız tavırlarını da sert sözlerle eleştiren Bakan Gül, "Milletimiz müsterih olsun yargılamalar adil bir şekilde sürüyor, daha da hızlanacak. Hainler birbirlerine gaz verip kamera ile hakim gösterdiği hale yüzüne bakarak dalga geçenlerin bu milletle adaletle yargı sistemi ile dalga geçilemeyeceğini, mahkemelerin en yakın zamanda vereceği kararla görülecektir.'' diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük davalarında cezaevlerinin kapasiteleri de çokça tartışıldı. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek de 50'den fazla cezaevi inşa edileceğini açıkladı.

Sincan'daki 5 duruşma salonunun her birinin bin kişilik kapasitesi olacağını söyledi.