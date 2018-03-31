Türk Kızılayı'ndan Afrin'e insani yardım konvoyu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Afrin'de yürütülen insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın tarihe geçecek bir başarıyla sonuçlandırıldığını belirten Kınık, Afrin'e dönüş hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

Afrin'de AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı ve İHH, Yeryüzü Doktorları gibi pek çok sivil toplum kuruluşuyla beraber sürekli insani yardım desteği sağladıklarını ifade eden Kınık, Afrin'de 40 bin kişiye bu şekilde ulaşıldığını bildirdi.

Bölgenin el yapımı patlayıcılardan temizlendikten sonra altyapı hizmetlerinin de başlayacağını anlatan Kınık, "Türk Kızılayı olarak biz de öncelikle sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve yaygın bir şekilde verilebilmesine odaklandık. Sağlık Bakanlığımız'la işbirliği halinde Afrin'deki hastanelerin işletilmesi noktasında çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Afrin'de su ihtiyacı olduğunu da dile getiren Kınık, "Azez ve Afrin'i besleyen bir baraj var. O barajla ilgili Devlet Su İşleri yetkilileri, gerekli tespitleri yaptılar. Çok hızlı bunların onarılması sağlanacak. Şehre içme suyu verilecek" diye konuştu.

Kınık, sivillerin yemek ihtiyaçlarının Türk Kızılayı'nın mobil mutfağından sağlandığını, köylere ise kuru gıda yardımında bulunduklarını, diyaliz gibi sağlık hizmeti ihtiyacı konusunda da transfer desteği sağladıklarını aktardı.

"Yardımlar kesintisiz ulaştırılacak"

Sağlık Bakanlığı'nın Cerablus'taki hastanesinin yanında El Bab ve Çobanbeyli'de 50 ve 200 yataklı yeni iki devlet hastanesinin daha açılacağını belirten Kınık, "Biz de Kızılay olarak, burada çalışacaklara personel veriyoruz. Afrin ve İdlib'de bunu yapacağız. Bunların tamamı bölgeye güven veren hayatı normalleştiren süreçler. Bu anlamda dağıtım mekanizmaları kuruldu. Bölgesel depolar yapılıyor. Yardımlar da bu anlamda kesintisiz olarak götürülecek" dedi.

Kınık, Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardımlar konusunda yoğun temas halinde olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Afrin bölgesine yönelik olarak büyük bir insani yardım konvoyu hazırlıyoruz. Doğu Guta'dan tehcir edilmiş insanlara yönelik insani yardımlar için de büyük bir konvoy olacak. Bu konvoyu, biz liderlik ederek götüreceğiz. Dünya gıda programının gıda destekleri olacak. Bunları o bölgeye taşıyacağız. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketini de hareketlendirip buraya yardımları teşvik ettirmeye çalışıyoruz.

BM ile beraber Afrin'e yeni gelenler ve çatışmalardan etkilenen insanlara yönelik bir yardım olacak. Aynı zamanda Guta'dan gelenler ve İdlib'den, Azez'den, Tel Rıfat'taki gelişmeler var. Her gün ihtiyaç sahibi insan sayısı değişiyor. Bu bölgeye yönelik insani yardım konvoyu olacak.

Şu an sayı net olmamakla birlikte 30 tır kadar olacağını tahmin ediyoruz. Biz bu sayıyı artırmaya ve bölgelere dağıtımıyla ilgili sahada planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Birleşmiş Milletlerin Türkiye'de kapasiteleri var. Dünya Gıda Programı OÇA'nın UNICEF'in kapasiteleri var. Bizimle beraber, bizim oradaki liderliğimizde Türkiye'den çıkacak bu konvoy Afrin bölgesine İdlib, Azez bölgesine dağıtılacak. Önümüzdeki günlerde yola çıkmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA