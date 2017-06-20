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Türk Kızılayı, zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Türk Kızılayı'nın, zekatları ihtiyaç sahiplerine dini kurallara uygun olarak ulaştırdığı belirtildi.

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Türk Kızılayı, zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Türk Kızılayı'nın, zekatları ihtiyaç sahiplerine dini kurallara uygun olarak ulaştırdığı belirtildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca sosyal yardımlarını sürdürerek, yurt içi ve dışında yoksulların yüzünü güldürmeye devam eden Kızılay, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların zekatlarını kabul ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar adına ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, toplumun kaynaklarının toplumun ihtiyaçları ile buluşmasını sağladığını vurguladı.

Kınık, "Ülkemizde geleneksel olarak zekat vermek, ramazan ayında yoğunlaşmakla beraber, yıl boyunca da devam eden bir yardım şeklidir. Kızılay, zekat vermek isteyen vatandaşlarımızın zekatlarını, gerçek ihtiyaç sahiplerine, dini kurallara uygun olarak ulaştırmaktadır." bilgisini verdi.

Zekat vermek isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın internet sayfası üzerinden "Zekat Bağışı" menüsünü kullanarak elektronik işlemle, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını yapabilecek. Ayrıca tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabına zekat yatırılabilecek.

Kızılay'ın aracılık edeceği zekat yardımları şube başkanı, il/ilçe milli eğitim müdürü, il/ilçe müftüleri, muhtarlar veya bunların görevlendireceği bir temsilcinin katıldığı komisyonca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Etiketler: türk kızılayı, zekat, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ramazan ayı, zekat bağışı
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