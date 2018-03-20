Türk Kızılayı ve AFAD, Afrin'de acil insani yardımlara başladı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afrin'de terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulan sivillerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) sevinçle karşıladığını belirtti.
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Türk Kızılayı ve AFAD'ın Afrin’de sivillere acil insani yardımlarına başladığını duyuran Bozdağ, "Gerçek bu iken hala sivil kaygısı dile getirenler,TSK’nın başarısına ve halkın sevincine üzülenlerdir" dedi.
Terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulan siviller,Türk Silahlı Kuvvetlerini sevinçle karşıladı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 20 Mart 2018
Türk Kızılay’ı ve AFAD, Afrin’de sivillere acil insani yardımlarına başladı.
Gerçek bu iken hala sivil kaygısı dile getirenler,TSK’nın başarısına ve halkın sevincine üzülenlerdir.
Kaynak: TRT Haber