  • 20 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.942
    EURO 4.866
  • BIST 115723.54
    ALTIN 166.751
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk Kızılayı ve AFAD, Afrin'de acil insani yardımlara başladı

Türk Kızılayı ve AFAD, Afrin'de acil insani yardımlara başladı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, Türk Kızılayı ve AFAD'ın Afrin'de acil insani yardımlara başladığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Kızılayı ve AFAD, Afrinde acil insani yardımlara başladı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afrin'de terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulan sivillerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) sevinçle karşıladığını belirtti.

Türk Kızılayı ve AFAD'ın Afrin’de sivillere acil insani yardımlarına başladığını duyuran Bozdağ, "Gerçek bu iken hala sivil kaygısı dile getirenler,TSK’nın başarısına ve halkın sevincine üzülenlerdir" dedi.

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türk kızılayı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, afrin, AFAD
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER