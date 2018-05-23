  • 23 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.56
    EURO 5.339
  • BIST 101891.68
    ALTIN 189.862
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk Kızılayı projesi Eurodesk ödülüne layık görüldü

Türk Kızılayı projesi Eurodesk ödülüne layık görüldü

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinin, "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi Brüksel'de Eurodesk ödülü aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Kızılayı projesi Eurodesk ödülüne layık görüldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 2018 Eurodesk ödül töreni yapıldı.

"Aktif Vatandaşlık", "Hareketlilik Farkındalığı", "Dayanışma Aktiviteleri", "Network" kategorilerinde 12 ülkeden toplamda 36 projenin yarıştığı Eurodesk'in Network ödülüne Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinin "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi layık görüldü.

Network ödülünü, Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ve proje koordinatörü Cafer Yıldırım'ın aldığı programda, projenin içeriğini anlatan video gösterimi de yapıldı.

Hedef; kan bağışı farkındalığını artırmak

Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir projesi, yeni yöntemler kullanarak özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin kan bağışı hakkındaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Yöntemler arasında sanal gerçeklik altyapısı kullanılmasının da yer aldığı projeyle, gençlere kan bağışı öncesi ve sonrasında vücutta meydana gelen değişimler eğlenceli, oyun tabanlı biçimde aktarılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: türk kızılayı, brüksel, Eurodesk ödülü, "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi, Avrupa Parlamentosu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER