'Türk Kızılayı muhteşem bir iş başarıyor'

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'nun genel kurul toplantısı 189 ülkeden 700'ün üzerinde delegenin katılımı ile Antalya'da yapılıyor.

Toplantıda Federasyonun yeni başkanı Francesco Rocca seçildi.

4 yıl görev yapacak Rocca, hedeflerini TRT Haber'e verdiği özel röportajda değerlendirdi.

Rocca'nın gündeminde, Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri vardı. Rocca," Öncelikle Türk Kızılayı'nı tebrik ediyorum. Muhteşem bir iş başarıyor" dedi.

"Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar ve silahlı çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç halinde. Ancak uluslararası toplum bu kişilere yeterince destek vermiyor. Öncelikle Türk Kızılayı'nı tebrik etmek istiyorum. Tabi Türkiye'yi de. Muhteşem bir iş başarıyorsunuz. Ülkeniz büyük bir sığınmacı dalgasıyla karşılaştı. Kısa sürede bu kadar mültecinin sorunlarını çözmek gelişmiş ekonomileri ile övünen ülkelerin bile altından kalkamayacağı bir şeydi. Zaten gördünüz. Onlar çok az sayıda sığınmacıyı kabul etti" dedi.

Türk Kızılayı, 3 gün önce yapılan oylamayla Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa Kıta Başkanı seçilmişti.

Kaynak: TRT Haber

