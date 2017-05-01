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Türk Kızılayı, Iraklılara yardım eli uzatmaya devam ediyor

Türk Kızılayı, DEAŞ'ın terör eylemlerine başladığı Haziran 2014'ten bu yana Irak'ın çeşitli bölgelerinde yüz binlerce Iraklıya yardım eli uzatmaya devam ediyor.